Saudskoarabský minister k vražde Chášukdžího: Svet reaguje hystericky

Ľudia podľa ministra vinia z vraždy Saudskú Arábiu, pritom vyšetrovanie sa ešte neskončilo. Sľúbil, že páchatelia budú postavení pred spravodlivosť.

Manáma 27. októbra (TASR) - Zavraždenie saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího "podkopáva regionálnu stabilitu", vyhlásil v sobotu na bezpečnostnej konferencii v Bahrajne americký minister obrany James Mattis.



Podľa agentúry AP však Mattis nespomenul Saudskú Arábiu v súvislosti s vraždou. Len poznamenal, že americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo zrušil víza Saudskoarabom, ktorí mali byť do vraždy zapletení.



Na konferencii v Bahrajne bol prítomný aj saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr. Vyhlásil, že svet reaguje na vraždu Chášukdžího "dosť hystericky". Ľudia podľa neho vinia z vraždy Saudskú Arábiu, pritom vyšetrovanie sa ešte neskončilo. Sľúbil, že páchatelia budú postavení pred spravodlivosť.



Chášukdží, hlasný kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a prispievateľ denníka Washington Post, zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule.



Rijád najskôr popieral, že by čokoľvek vedel o tom, čo sa stalo 59-ročnému novinárovi, a až minulú sobotu oznámil, že Chášukdží zomrel na konzuláte pri "pästnom súboji". Neskôr saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr označil novinárovu smrť za "vraždu" spáchanú pri "zločineckej operácii".



Zatiaľ posledný vývoj v kauze nastal vo štvrtok, keď saudskoarabská prokuratúra uviedla, že podľa existujúcich dôkazov bola táto vražda úkladná, teda vopred premyslená a naplánovaná. Rijád však zároveň popiera, že by mala vo vražde prsty kráľovská rodina, a viní naopak "ničomných agentov".



Miesto, kde sa nachádza telo Chášukdžího, stále nie je známe. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov, na ktoré sa odvolávala televízna stanica Sky News, bol novinár na saudskoarabskom konzuláte v Turecku rozsekaný na kúsky a jeho tvár bola znetvorená.