Saudskoarabský minister vnútra odmieta dohady o novinárovej vražde

Rijád 13. októbra (TASR) - Saudskoarabský minister vnútra Abdal Azíz bin Saúd bin Najíf v sobotu odmietol tvrdenia, že existovala objednávka na vraždu kritika Rijádu a novinára saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Tieto obvinenia sú podľa princa neopodstatnené a lživé.



Princ tiež vyhlásil, že jeho krajina koná "v súlade s medzinárodnými zákonmi a dohovormi", uviedla oficiálna agentúra SPA.



Chášukdží je nezvestný od 2. októbra, keď zašiel na saudskoarabský konzulát v Istanbule, aby si tam vyzdvihol doklady pred sobášom s tureckou snúbenicou.



Turecké úrady a mnohé médiá majú podozrenie, že Chášukdží sa tam stal obeťou "vopred naplánovanej vraždy".



Saudská Arábia tieto tvrdenia odmieta. Konzulát trvá na tom, že Chášukdží z objektu odišiel. Napriek výzvam však Saudská Arábia doteraz neposkytla žiaden dôkaz pre tieto svoje tvrdenia. Medzičasom však súhlasila, aby turecké úrady vykonali policajnú prehliadku tohto objektu.



Turecká vláda však informovala predstaviteľov USA, že má zvukovú nahrávku a videozáznam, ktoré dokazujú, že Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule zavraždili. Uviedli to americkí aj tureckí predstavitelia, na ktorých sa v piatok v článku odvolal denník Washington Post.



Osoba oboznámená s nahrávkou uviedla: "Počuť jeho hlas a hlasy mužov hovoriacich po arabsky." Zdroj dodal: "Je na nej zaznamenané, ako ho vypočúvajú, mučia a potom zavraždia." Druhá osoba informovaná o nahrávke uviedla, že počuť, ako muži novinára bijú.



Existencia takýchto dôkazov vysvetľuje, prečo tureckí predstavitelia tak rýchlo obvinili Saudskú Arábiu z vraždy Chášukdžího. Avšak tureckí predstavitelia sú opatrní ohľadne zverejnenia nahrávok - z obáv, že by prezradili, ako Turci robia špionáž zameranú voči zahraničným entitám vo svojej krajine, vysvetlili spomínané osoby.



Saudskoarabi popreli akúkoľvek účasť na zmiznutí novinára a tvrdia, že Chášukdží krátko po príchode na konzulát z budovy odišiel.



Turecko vo štvrtok oznámilo, že schválilo žiadosť Saudskej Arábie na vytvorenie spoločnej komisie, ktorá bude vyšetrovať, čo sa Chášukdžímu stalo.



Prípad Chášukdží ohrozuje nielen krehké turecko-saudskoarabské vzťahy, ale poškodzuje aj imidž kráľovstva a jeho vzťahy so Západom, a to v situácii, keď sa korunný princ Muhammad bin Salmán snaží presadiť v krajine prozápadné reformy.



Saudskoarabský minister, ktorého vyhlásenie je prvou reakciou na obvinenia zo zabitia novinára, dodal, že víta spoluprácu medzi svojou krajinou a Tureckom pri objasňovaní okolností novinárovho zmiznutia.