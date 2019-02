Saudskoarabský princ rokoval v Pekingu o spolupráci

Bilaterálne rokovanie sa uskutočnilo vo Veľkej sále ľudu na Námestí nebeského pokoja v Pekingu. Korunný princ potom vystúpil na čínsko-saudskoarabskom fóre pre spoluprácu.

Peking 22. februára (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán sa v piatok stretol s čínskym vicepremiérom Chan Čengom v rámci upevňovania vzájomného partnerstva v čase stupňujúcej sa kritiky Západu v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv v saudskoarabskom kráľovstve i jeho vojenského ťaženia v Jemene. Informovala o tom agentúra AP.



Bilaterálne rokovanie sa uskutočnilo vo Veľkej sále ľudu na Námestí nebeského pokoja v Pekingu. Korunný princ potom vystúpil na čínsko-saudskoarabskom fóre pre spoluprácu. Neskôr nasledovalo slávnostné podpisovanie zmlúv v oblasti ropného a chemického priemyslu, investícií, obnoviteľnej energie a boja proti terorizmu.



Saudská Arábia je jedným z najväčších dodávateľov ropy do Číny a zároveň jej dôležitým trhom na vývoz vrátane vojenských lietadiel. Salmán má neskôr v piatok na programe rokovanie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Korunný princ pred návštevou v Pekingu zavítal do Indie a Pakistanu. Podľa AP prichádzajú z oboch týchto jadrových veľmocí do Saudskej Arábie milióny robotníkov a Islamabad s Naí Dillí sa pokúšajú s Rijádom upevniť väzby.



Saudská Arábia sa dostala pod medzinárodný tlak po tom, ako na veľvyslanectve Rijádu v tureckom Istanbule došlo k vražde saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Americký Kongres kritizuje Rijád aj v súvislosti s jeho vojenským ťažením v Jemene, kde podľa obvinení zomierajú pri jeho útokoch aj civilisti.