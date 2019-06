Saudskou Arábiou vedená koalícia pomohla členovi posádky iránskej lode

Člena iránskej posádky previezli do vojenskej nemocnice v saudskoarabskom meste Džazán, spresnil hovorca koaličných síl.

Rijád 5. júna (TASR) - Saudskou Arábiou vedená koalícia v Jemene evakuovala v utorok v jemenskom prístave Hudajdá člena posádky iránskej lode. Evakuácia bola nutná zo zdravotných dôvodov, informovala agentúra Reuters.



Člena iránskej posádky previezli do vojenskej nemocnice v saudskoarabskom meste Džazán, spresnil hovorca koaličných síl.



Hovorca vysvetlil, že k prevozu došlo po tom, ako príslušný úrad Saudskej Arábie prijal núdzové hlásenie z "podozrivej" iránskej lode Safiz, ako aj oficiálnu žiadosť o pomoc z iránskej misie pri OSN.



Reuters poznamenal, že postoj Iránu k tejto situácii zatiaľ nie je známy.



Vzťahy medzi obidvomi krajinami sú napäté: Saudská Arábia totiž obviňuje Irán, že poskytuje vojenskú podporu jemenským šiitským povstalcom napojeným na Teherán, známym aj ako húsíovia.



Saudskoarabské zdroje okrem toho minulý týždeň tvrdili, že loď Safiz v rámci spomínanej údajnej pomoci dováža Húsiom lodné míny, čo vytvára novú hrozbu v štyri roky trvajúcom ozbrojenom konflikte v Jemene.



K evakuácii člena posádky iránskeho plavidla došlo po tom, ako boli pri "sabotážnom útoku" poškodené štyri nákladné lode pri pobreží emirátu Fudžajra v Ománskom zálive. Dve z týchto lodí boli saudskoarabské tankery. Okrem toho nedávno húsíovia pomocou bezposádkového lietadla zaútočili aj na saudskoarabské pohraničné mesto Nadžrán, pričom vyradili dôležitý ropovod.



Tieto incidenty viedli Saudskú Arábiu k tomu, aby dala na minulý týždeň zvolať tri krízové summity, na ktorých sa snažila získať podporu lídrov arabských a islamských štátov proti Iránu.



Ako uviedla agetúra AFP, Teherán dôrazne popiera, že by bol zapletený do útokov na ropnú infraštruktúru.



Začiatkom mája nastala v oblasti Červeného mora mimoriadna situácia, keď sa tam neďaleko pobrežia Saudskej Arábie poškodil iránsky ropný tanker s viac ako miliónom barelov vykurovacieho oleja. Podľa Reuters bola posádka nútená dať loď do opravy po tom, ako jej zlyhal motor a stala sa neovládateľnou.



Saudská Arábia prerušila diplomatické vzťahy s Iránom v januári 2016 po tom, čo v reakcii na popravu šiitského disidentského duchovného v Saudskej Arábii napadli demonštranti v Iráne saudskoarabské diplomatické objekty.