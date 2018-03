Savčenková obvinila šéfa parlamentu z napojenia na snajperov z Majdanu

Bývalá ukrajinská vojačka Savčenková sa stala ukrajinskou národnou ikonou po tom, ako bola väznená takmer dva roky v Rusku v súvislosti s usmrtením dvoch novinárov na nepokojnom východe Ukrajiny.

Kyjev 15. marca (TASR) - Bývalá ukrajinská vojačka Nadija Savčenková, ktorá je v súčasnosti poslankyňou národného parlamentu, obvinila vo štvrtok jeho predsedu Andrija Parubija, že je napojený na ostreľovačov, nasadených v roku 2014 proti účastníkom protivládnych protestov na kyjevskom Námestí nezávislosti, známom tiež ako Majdan. Zakrátko však toto obvinenie stiahla s tým, že si pomýlila mená, informovala agentúra AP.



Savčenková najskôr novinárom povedala, že videla Parubija, ako vedie snajperov do hotela vedľa uvedeného námestia, kde v čase protestov zahynuli desiatky ľudí, čo rozhnevalo verejnosť a prispelo k zosadeniu proruského prezidenta Viktora Janukovyča. Parubij bol pritom jedným z hlavých organizátorov vtedajších zhromaždení.



Už o niekoľko hodín neskôr sa mu Savčenková ospravedlnila s vysvetlením, že jeho meno spomenula omylom a v skutočnosti mala na mysli zákonodarcu Serhija Pašynského.



Parubij ani Pašynskyj jej vyjadrenia bezprostredne nekomentovali. Generálny prokurátor Jurij Lucenko však medzitým na adresu o Savčenkovej vyhlásil, že má v úmysle zvrhnúť vládu a parlament by ju mal zbaviť poslaneckej imunity. Vyjadril pritom podozrenie, že plánuje útok na zákonodarný zbor s použitím ručných granátov a automatických zbraní.



Savčenková sa stala ukrajinskou národnou ikonou po tom, ako bola väznená takmer dva roky v Rusku v súvislosti s usmrtením dvoch novinárov na nepokojnom východe Ukrajiny. Ešte pred návratom do vlasti v roku 2016 bola zvolená za poslankyňu ukrajinského parlamentu, ktorou je doteraz, pričom vlani oznámila založenie vlastnej politickej strany a pripravenosť kandidovať za prezidentku.