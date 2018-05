Save the Children: Chudobe a konfiktom čelí polovica detí sveta

Organizácia tiež uvádza, že 240 miliónov detí žije v krajinách postihnutých vojnovými konfliktami a nestabilnou situáciou.

Washington 31. mája (TASR) - Viac než polovicu detí sveta, teda vyše 1,2 miliardy, ohrozuje chudoba, vojenské konflikty alebo diskriminácia. Uvádza sa to v najnovšej, v stredu zverejnenej správe medzinárodnej organizácie Save the Children, z ktorej vo štvrtok citovala agentúra DPA. Organizácia podporuje deti v rozvojových krajinách.



Organizácia so sídlom v Londýne, ktorá správu zverejnila pred piatkovým medzinárodným dňom detí (MDD), tvrdí, že viac než 153 miliónov detí žije v krajinách, kde čelia všetkým trom uvedeným hrozbám.



Od vlaňajška sa situácia detí zlepšila v 95 zo 175 krajín, avšak v približne 40 štátoch sa podmienky pre ne naopak výrazne zhoršili. Index predmetnej organizácie skúma udalosti, ktoré "okrádajú deti o detstvo", vrátane podvýživy, skorého tehotenstva, vylúčenia zo vzdelávacieho procesu, detskej práce, nútených sobášov či extrémneho násilia.



Najlepšie podmienky pre život majú deti v Singapure, Slovinsku, Nórsku, Fínsku a Švédsku, uvádza sa v správe Save the Children. Medzi posledné krajiny v tomto hodnotení patria štáty západnej a centrálnej Afriky, pričom posledné miesto patrí Nigeru.



Organizácia tiež uvádza, že 240 miliónov detí žije v krajinách postihnutých vojnovými konfliktami a nestabilnou situáciou. 30 percent krajín zahrnutých na indexe je charakteristických diskrimináciou dievčat.