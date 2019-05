Schäuble vyzval na pochopenie postoja V4 k migrácii

Európsky azylový systém podľa neho nemôže zlyhať na tom, že sa nejaká krajina bráni prijímaniu utečencov.

Berlín 24. mája (TASR) - Členské štáty Európskej únie by mali brať väčší ohľad na neochotu východoeurópskych krajín prijímať utečencov. Povedal to v piatok predseda nemeckého Spolkového snemu Wolfgang Schäuble z Kresťanskodemokratickej únie, informovala agentúra DPA.



"Ak hovoria, že 'naše spoločnosti sa nedokážu vyrovnať s prijímaním utečencov, ktorí k nám aj tak nechcú prísť', tak potom musíme nájsť nejakú inú alternatívu," uviedol Schäuble pre nemeckú televíznu stanicu ZDF.



Európsky azylový systém podľa neho nemôže zlyhať na tom, že sa nejaká krajina bráni prijímaniu utečencov. "Sami zo seba robíme rukojemníkov našej vlastnej neschopnosti zjednotiť sa," povedal.



Podľa DPA Schäuble svojimi výrokmi nepriamo kritizoval aj utečeneckú politiku kancelárky Angely Merkelovej, ktorá počas predchádzajúcich rokov trvala na tom, aby všetky členské štáty EÚ prijímali aspoň časť žiadateľov o azyl prichádzajúcich do EÚ.



Krajiny Vyšehradskej štvorky - Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko však proti tejto požiadavke protestovali, pripomína DPA. Podľa Schäubleho spory okolo prijímania azylantov bránili pokroku v otázke reformy spoločného azylového systému.



Predseda Bundestagu pripomenul, že aj po zjednotení Nemecka panovala v nových spolkových krajinách takisto "istá zdržanlivosť" pri prijímaní uchádzačov o azyl. Do komunistickej Nemeckej demokratickej republiky, ktorá bola súčasťou sovietskeho bloku, totiž predtým nijakí migranti neprichádzali.



"Práve preto sa mi podarilo pochopiť Východoeurópanov...," povedal Schäuble a dodal: "Každý robí to, čo môže."