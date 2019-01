Schiappaová: Násilníci žltých viest môžu byť financovaní zo zahraničia

V súvislosti s touto podporou Schiappaová uviedla, že by rada preverila, či existujú zahraničné mocnosti, ktoré financujú výtržníkov a násilnosti v uliciach Paríža.

Paríž 11. januára (TASR) - Štátna tajomníčka francúzskej vlády pre rodovú rovnosť Marlene Schiappaová vyslovila podozrenie, že páchateľov násilností, ktoré sprevádzajú protivládne protesty vo Francúzsku, by mohli financovať "zahraničné mocnosti".



Vo štvrtkovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter Schiappaová v tejto súvislosti osobitne poukázala na Taliansko, a to "vzhľadom na postoje" niektorých predstaviteľov jeho vlády.



Schiappaová tým narážala na predsedu talianskeho Hnutia piatich hviezd Luigiho Di Maia a vodcu Ligy Severu a podpredsedu talianskej vlády Mattea Salviniho, ktorí v pondelok zverejnili svoje vyhlásenia na podporu tzv. žltých viest vo Francúzsku a vyzvali ich, aby "nepoľavovali".



V súvislosti s touto podporou Schiappaová uviedla, že by rada preverila, či existujú zahraničné mocnosti, ktoré financujú výtržníkov a násilnosti v uliciach Paríža. Ďalej povedala, že nemá záujem o zoznam darcov do zbierky na podporu bývalého šampióna v boxe Christopha Dettingera, ktorý bol zadržaný za brutálny útok na dvojicu policajtov.



Tento útok sa odohral minulú sobotu v Paríži a vyžiadal si práceneschopnosť oboch policajtov. V zbierke na podporu Dettingera sa na portáli Leetchi sa podarilo získať viac ako 117.000 eur.



Vyhlásenie tejto zbierky označila Schiappaová za "hanebnosť". Na svojom konte na sociálnej sieti Twitter tiež napísala, že zapojením sa do tejto zbierky vyjadruje darca podporu osobe, ktorá zaútočila na predstaviteľa štátu a stala sa tak komplicom závažného trestného činu. "Vyjadruje súhlas s tým, že všetko sa rieši pouličným násilím," dodala.



Po zverejnení tohto svojho postoja sa Schiappaová stala terčom urážok a vyhrážok diskutérov na sociálnych sieťach. V súvislosti s nimi podala na polícii trestné oznámenie.



Protesty žltých viest budú cez víkend pokračovať v poradí už tzv. deviatym dejstvom. Úrady povolali do služby 80.000 policajtov a príslušníkov žandarmérie, pričom v uliciach Paríža ich bude 5000. Žlté vesty si ako dejisko svojho protestu v Paríži vybrali modernú obchodnú štvrť La Défense. Prostredníctvom sociálnej siete Facebook svoju účasť potvrdilo 3000 ľudí a ďalších 15.000 o akciu prejavilo záujem.