Schulz nechápe, prečo Merkelová nepodporí vylúčenie Fideszu

Otázkou vylúčenia Fideszu sa bude 20. marca na zasadnutí v Bruseli zaoberať predsedníctvo EĽS.

Budapešť 5. marca (TASR) - Bývalý šéf Európskeho parlamentu Martin Schulz vyjadril počudovanie nad tým, že nemecká kancelárka Angela Merkelová a líder kandidátky ľudovcov v eurovoľbách Manfred Weber nepodporujú vylúčenie maďarského Fideszu z Európskej ľudovej strany (EĽS).



Informoval o tom v utorok spravodajský server 24.hu. Zároveň pripomenul, že už 12 členských strán EĽS požiadalo o to, aby bol Fidesz - strana maďarského premiéra Viktora Orbána - vylúčený z tejto politickej skupiny, alebo aby mu bolo pozastavené členstvo.



"Orbánova protieurópska rétorika je už známa. Stáva sa však čoraz grotesknejšou. Niekoľko skutočných kresťanských demokratov - konečne! - chce dosiahnuť, aby ho vylúčili z EĽS. Nechápem, prečo to Angela Merkelová a Manfred Weber nepodporujú," napísal v pondelok na Twitteri Schulz, bývalý líder nemeckých sociálnych demokratov.



Otázkou vylúčenia Fideszu sa bude 20. marca na zasadnutí v Bruseli zaoberať predsedníctvo EĽS.



Ide o reakciu na protiimigračnú kampaň maďarskej vlády útočiacu na predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a maďarsko-amerického finančníka Georgea Sorosa. Iniciatíva požadujúca vylúčenie Fidezsu z radov EĽS prichádza necelé tri mesiace pred voľbami do Európskeho parlamentu.



Návrh na vylúčenie jedného z členov politickej rodiny môže podať predsedníctvo EĽS alebo sedem členských či pridružených strán najmenej z piatich európskych krajín.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)