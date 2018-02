Schulz skončil ako predseda SPD

Vedenie SPD zároveň jednomyseľne rozhodlo o tom, že na post predsedníčky strany nominuje úradujúcu šéfku poslaneckého klubu SPD Andreu Nahlesovú.

Berlín 13. februára (TASR) - Doterajší predseda nemeckých sociálnych demokratov (SPD) Martin Schulz v utorok oznámil, že sa s okamžitou platnosťou vzdáva svojej predsedníckej funkcie. Zdôraznil pritom, že je čas na "obnovu" strany, informovala agentúra AP.



Schulza (62) na poste dočasne nahradí starosta nemeckého mesta Hamburg Olaf Scholz (59). Ten bude predsedom až do zjazdu SPD vo Wiesbadene, na ktorom si delegáti 22. apríla zvolia nového predsedu. Na tento post v utorok vedenie strany jednomyseľne nominovalo šéfku poslaneckého klubu SPD Andreu Nahlesovú (47).



Schulzovo odstúpenie sa očakávalo, doterajší predseda SPD totiž už minulú stredu avizoval, že po ukončení hlasovania členskej základne SPD o koaličnej zmluve na tento post rezignuje a za svoju nástupkyňu navrhne práve Nahlesovú. Napokon z funkcie odstúpil už v utorok.



Martin Schulz sa zároveň v piatok zriekol funkcie ministra zahraničných vecí vo veľkej koalícii s konzervatívcami. V písomnom vyhlásení vtedy konštatoval, že vnútrostranícka diskusia o jeho osobe ohrozuje úspech hlasovania členskej základne SPD o koaličnej zmluve so stranami únie CDU/CSU, proti ktorej sa stále stania časť sociálnych demokratov.



O obnovení veľkej koalície v Berlíne definitívne rozhodne až vnútrostranícke referendum SPD o koaličnej zmluve, v ktorom je oprávnených hlasovať dovedna 463.723 členov strany. Ak by sa vyslovili proti zmluve, budú jedinými realistickými možnosťami kancelárky Angely Merkelovej vytvorenie menšinovej vlády alebo vypísanie nových volieb, konštatuje agentúra AP.



Schulz v utorok pri oznámení svojho okamžitého odstúpenia z funkcie predsedu SPD uviedol, že koaličná dohoda obsahuje "70 percent" politiky sociálnych demokratov. Svojich straníckych kolegov zároveň vyzval, aby "ukončili personálnu debatu" a pri príležitosti jeho rezignácie sa sústredili na odhlasovanie koaličnej zmluvy. "Je to dobrá dohoda," dodal.