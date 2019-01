Schválenie zmeny názvu Macedónska privítali Stoltenberg a Mogheriniová

Na základe vlaňajšej dohody sa má doterajší oficiálny názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM) zmeniť na nový - Republika Severné Macedónsko.

Skopje/Brusel 12. januára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci Federica Mogheriniová zablahoželali v piatok Macedónsku ku schváleniu novelizácie ústavy, ktorá umožní zmenu oficiálneho názvu krajiny v súlade s dohodou urovnávajúcou dlhoročný spor s Gréckom. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Stoltenberg uviedol, že NATO silno podporuje naplnenie dohody medzi Macedónskom a Gréckom z júna minulého roka, v ktorej sa Atény zaviazali, že po premenovaní susednej krajiny stiahnu svoje námietky voči jej vstupu do Aliancie alebo do EÚ. Vo svojom tvíte tiež označil túto dohodu za "dôležitý príspevok k stabilite a prosperite" daného regiónu.



Mogheriniová zase privítala piatkové hlasovanie macedónskeho parlamentu o zapracovaní zmeny názvu krajiny do ústavy ako "rozhodujúci krok" pri napĺňaní dohody s Gréckom. EÚ podľa nej tento proces výrazne podporuje, rovnako ako aj úsilie Macedónska začleniť sa do európskeho bloku.



Na základe vlaňajšej dohody sa má doterajší oficiálny názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM) zmeniť na nový - Republika Severné Macedónsko. Cieľom tohto kroku je urovnať 27 rokov trvajúci názvoslovný spor medzi Skopje a Aténami, ktorý bol pre Macedóncov prekážkou v úsilí začleniť sa do NATO či EÚ.



Na to, aby dohoda vstúpila do platnosti, ju musí v nadchádzajúcich týždňoch ratifikovať grécky parlament.