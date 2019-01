Schwarzenegger v Rakúsku: Musíme bojovať proti znečisteniu sveta

Schwarzenegger (71) je v rodnej krajine už niekoľko dní.

Viedeň 29. januára (TASR) - Herec a politik Arnold Schwarzenegger v utorok na návšteve rodného Rakúska opätovne vyzval na väčšiu angažovanosť pri ochrane klímy a boji proti znečisťovaniu. Zdôraznil, že do tohto úsilia sa musí zapojiť každý, informovali agentúry DPA a APA.



"Musíme bojovať proti znečisteniu sveta. Musíme pre to urobiť všetko, všetci musia spolupracovať," povedal Schwarzenegger vo Viedni, kde sa stretol s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom. Ten sa mu poďakoval za angažovanosť za Rakúsko i životné prostredie.



Bývalý guvernér amerického štátu Kalifornia túto príležitosť využil aj na propagáciu najnovšej klimatickej konferencie svojej environmentálnej organizácie R20, ktorú s podporou OSN založil v roku 2010 s cieľom pomôcť regiónom po celom svete realizovať opatrenia na ochranu klímy. Tretí Rakúsky summit R20 sa bude konať vo Viedni 28. mája.



Schwarzenegger (71) je v rodnej krajine už niekoľko dní. Cez víkend tam sledoval preteky svetového pohára v lyžovaní v Kitzbüheli. V stredu sa stretne s rakúskym prezidentom Alexandrom van der Bellenom, následne odcestuje do Maďarska.