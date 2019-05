Scotland Yard: Únik informácií o Huawei nie je trestný čin

Únik sa týkal informácií z tajného zasadnutia NSC, na ktorom bola údajne schválená účasť Huawei na budovaní siete 5G v Británii. Vláda to však oficiálne nepotvrdila

Londýn 4. mája (TASR) - Nedávny únik citlivých informácií zo zasadnutia britskej Národnej bezpečnostnej rady (NSC) týkajúcich sa čínskeho telekomunikačného gigantu Huawei, ktorý stál miesto ministra obrany Gavina Williamsona, nie je podľa londýnskej polície trestným činom.



"Zvážil som o všetky dostupné informácie a konzultoval právnikov. Som presvedčený, že zverejnenie údajov nie je trestný čin, a to ani na základe zákona o úradnom tajomstve, ani na základe nesprávneho konania vo funkcii. Nebol spáchaný nijaký trestný čin a nie je to záležitosť polície," konštatuje v sobotňajšom vyhlásení šéf protiteroristického oddelenia Scotland Yardu Neil Basu.



Williamsona v stredu odvolala z funkcie premiérka Theresa Mayová. Podľa hovorcu britskej vlády tak urobila preto, že stratil jej dôveru.



Bývalý minister označil v sobotu podľa televízie Sky News svoje odvolanie za "úbohý a diskreditujúci lov na čarodejnice". Zároveň žiada "úplné a nestranné vyšetrovanie" úniku informácií, ktorý viedol k jeho odvolaniu.



Už bezprostredne po svojom odvolaní Williamson podozrenie z úniku odmietol a vyhlásil, že bolo politicky motivované a súviselo s jeho osobným sporom s tajomníkom vlády a Mayovej blízkym spolupracovníkom Markom Sedwillom.



Mayová však v piatok televízii Sky News povedala, že dôveruje internému vyšetrovaniu, ktoré poukázalo na Williamsona ako zdroj úniku. "Dôležité nie je to, že unikli informácie, ale to, odkiaľ unikli. Je to o NSC a dôvere v NSC," povedala Mayová



Spojené štáty obvinili spoločnosť Huawei, že prostredníctvom svojich výrobkov robí špionáž pre čínsku vládu, dôkazy však zatiaľ nepredložili. Huawei tieto obvinenia odmieta.



Austrália, Nový Zéland a USA vylúčili Huawei z budovania dôležitých prvkov svojej infraštruktúry. Pridať by sa k nim mohla Kanada.