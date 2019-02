SDF: Bojovníci IS zadržiavajú v obliehanom tábore 1000 civilistov

Bojovníci IS sa schovávajú medzi civilistami v obliehanom stanovom tábore a premiestňujú sa za pomoci systému tunelov a jaskýň.

Damask 17. februára (TASR) - Až 1000 civilistov zadržiavajú podľa informácií Sýrskych demokratických síl (SDF) v obliehanom stanovom tábore v provincii Dajr az-Zaur bojovníci extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). V nedeľu o tom informovala agentúra AP.



Podľa slov hovorcu Kurdmi vedených SDF Mustafu Balího uzavreli členovia extrémistickej organizácie všetky prístupové cesty do oblasti.



Predstavitelia SDF ďalej uviedli, že bojovníci IS sa schovávajú medzi civilistami v obliehanom stanovom tábore a premiestňujú sa za pomoci systému tunelov a jaskýň.



Medzi obkľúčenými extrémistami sa môžu nachádzať aj vysokopostavení velitelia IS.



SDF začali poslednú ofenzívu zameranú na vyčistenie oblasti od militantov IS 9. februára.