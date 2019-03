SDF tvrdia, že zajali takmer 160 zahraničných bojovníkov IS

Sýrske demokratické sily (SDF) v pondelok dobyli tábor džihádistov a zvyšných bojovníkov zahnali k rieke Eufrat.

Dajr az-Zaur 19. marca (TASR) - Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) v utorok oznámili, že zadržali 157 prevažne zahraničných bojovníkov Islamského štátu (IS), ktorí sa snažili uniknúť z poslednej bašty IS v Sýrii, dediny Bághúz. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



"Naše jednotky monitorovali skupinu teroristov, sledovali ich a zajali 157 ozbrojených teroristov," uvádza sa vo vyhlásení SDF.



Zajatí džihádisti pochádzajú väčšinou zo zahraničia, napísal hovorca SDF Mustafá Balí na Twitteri. Balí ani SDF vo svojom vyhlásení nespresnili, kedy konkrétne radikálov zadržali.



Sýrske demokratické sily v pondelok dobyli tábor džihádistov a zvyšných bojovníkov zahnali k rieke Eufrat. Ide o veľký pokrok v boji proti poslednej bašte IS vo východnej Sýrii. "Toto nie je víťazné vyhlásenie, ale výrazný pokrok v boji proti Dáišu," uviedol Balí.



Hoci bude dobytie Bághúzu predstavovať míľnik v boji proti IS, regionálni i západní predstavitelia tvrdia, že táto teroristická organizácia bude hrozbou i naďalej, poznamenala agentúra Reuters.



Niekoľko militantov Dáišu sa zdržiava v sýrskej púšti, a iní sa presunuli do Iraku, kde majú organizovať ďalšie boje a únosy.



V pondelok večer Islamský štát zverejnil zvukovú nahrávku, v ktorej jej hovorca abú Hasan Muhádžir hovorí o tom, že IS nestratí na svojej sile. "Myslíte si, že odchod slabých a biednych z Bághúzu oslabí Islamský štát? Nie!" povedal.



Dedina Bághúz, ležiaca vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur neďaleko hraníc s Irakom, je v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi Islamského štátu a oddielmi SDF, ktoré majú podporu Spojených štátov. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) sa jednotkám SDF za uplynulé týždne vzdalo viac než 20.000 ľudí - vrátane 2500 bojovníkov IS. Doteraz sa podarilo evakuovať i desaťtisíce civilistov.