SDF uvítali výzvu Trumpa, aby si európske štáty prevzali bojovníkov IS

Vyhlásenie amerického prezidenta SDF vníma veľmi pozitívne.

Washington 17. februára (TASR) - Predstavitelia Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) privítali v nedeľu vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že európske štáty by si mali prevziať a následne postaviť pred súd zajatých príslušníkov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovali o tom agentúry DPA a AP.



"Tak ako sme v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom bojovali s terorizmom a IS, mala by byť aj otázka zahraničných džihádistov, ich detí a žien riešená v súčinnosti s medzinárodným spoločenstvom," uviedol v tejto súvislosti pre agentúru DPA spolupredseda výboru SDF pre zahraničné vzťahy Abdal Karím Umar. Dodal, že vyhlásenie amerického prezidenta preto SDF vníma "veľmi pozitívne".



Ako informovala agentúra AP, americký prezident ešte v sobotu vyzval európske krajiny, aby prijali a následne súdili svojich občanov, ktorých v Sýrii zadržiavajú po tom, ako sa pripojili k IS.



Ako Trump v tejto súvislosti uviedol, "alternatíva nie je dobrá, pretože inak ich (bojovníkov IS) budeme musieť prepustiť", keďže kalifát tejto extrémistickej organizácie v Iraku a Sýrii "sa čoskoro zrúti".



"USA nechcú sledovať, ako bojovníci IS prenikajú do Európy, pretože presne tam budú smerovať," uviedol Trump vo svojom príspevku na Twitteri.



Ešte v stredu rezonovala v médiách informácia o tom, že jedna z troch britských školáčok, ktoré sa v roku 2015 pridali k militantom z IS, sa chce vrátiť do vlasti, aby zabezpečila zdravotnú starostlivosť svojmu nenarodenému dieťaťu.



Britský minister vnútra Sajid Javid sa v súvislosti s týmto prípadom nechal počuť, že "bez váhania" bude brániť návratu Britov, ktorí "podporovali teroristické organizácie v zahraničí".



Na Javidove slová však medzitým reagoval britský minister spravodlivosti David Gauke, ktorý uviedol, že Londýn nemusí byť schopný zabrániť v návrate 19-ročnej Shamimy Begumovej do vlasti. "Očividne musíme konať v rámci právomocí, ktoré máme k dispozícii... Ide o prípad, keď nemôžeme nechať človeka bez štátnej príslušnosti," vyhlásil Gauke.