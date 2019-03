SDF vyzývajú na vznik súdu, ktorý by súdil džihádistov z IS

Sýrski Kurdi predtým varovali, že napriek zániku IS tisíce zahraničných džihádistov, ktorých zadržali, predstavujú časovanú bombu a tú musí svet nutne zneškodniť.

Ajn Ísá 25. marca (TASR) - Sýrske demokratické sily (SDF), podporované Spojenými štátmi, v pondelok vyzvali za vytvorenie medzinárodného súdu v Sýrii, pred ktorým by sa za svoje činy zodpovedali podozriví džihádisti z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Oznámenie prišlo dva dni po tom, čo bola ohlásená porážka samozvaného "kalifátu" tejto militantnej organizácie, informovala tlačová agentúra AFP.



"Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby vytvorilo osobitný medzinárodný tribunál v severovýchodnej Sýrii, kde budú trestne stíhaní teroristi," uvádza sa vo vyhlásení SDF vedených sýrskymi Kurdmi.



Takto "sa budú môcť viesť súdne procesy spravodlivo a v súlade s medzinárodným právom a dohodami aj chartami ľudských práv", dodali SDF.



Podľa SDF bolo od januára zajatých vyše 5000 džihádistov, Sýrčanov aj cudzincov.



Kurdská poloautonómna samospráva na severovýchode Sýrie upozornila, že nemá kapacitu na zadržiavanie toľkých ľudí.



Avšak domovské krajiny podozrivých členov IS nie sú ochotné prijať ich späť, pretože znamenajú možné bezpečnostné riziko a zrejme by vyvolali silný odpor verejnosti.



"Kurdská samospráva na severovýchode Sýrie apeluje na medzinárodné spoločenstvo, aby prevzalo na svoje plecia povinnosti voči členom teroristickej organizácie, zadržaným kurdskými bezpečnostnými silami," uvádza sa v pondelkovom vyhlásení.



"Ale žiaľ, neprišla žiadna odpoveď," dodáva sa v dokumente.



SDF vyzývajú predovšetkým tie krajiny, ktorých občanov SDF zadržali, aby sa okrem založenia medzinárodného tribunálu zapojili aj do právnej a logistickej spolupráce a koordinácie.



Medzinárodné spoločenstvo vytvorilo v minulosti dva medzinárodné tribunály: Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu (ICTR), ktorý súdil páchateľov genocídy v uvedenej africkej krajine, a Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY). Ten súdil osoby obvinené z genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov počas vojen, ktoré sa odohrali na Balkáne v 90. rokoch 20. storočia.