SDF zajali militantov z IS, podozrivých z vraždy štyroch Američanov

Bághúz 19. marca (TASR) - Sýrske demokratické sily (SDF), podporované Spojenými štátmi a bojujúce proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii, zajali skupinu mužov podozrivých z januárového bombového útoku, pri ktorom v meste Manbidž na severozápade krajiny zahynuli štyria Američania. V utorok o tom informoval hovorca SDF Mustafá Balí.



Podozrivých zajali vďaka "technickému sledovaniu", ktoré podnikli SDF, spresnil hovorca. Neuviedol však počet podozrivých ani to, kedy ich zadržali, napísala tlačová agentúra AP.



Američania prišli o život pri samovražednom bombovom útoku v januári v Manbidži a k zodpovednosti zaň sa prihlásil IS.



Balí v správe na Twitteri uviedol, že ďalšie informácie zo sledovania zverejnia neskôr.



Vyhlásenie hovorcu nasledovalo niekoľko hodín po tom, čo SDF oznámili, že ovládli tábor Islamského štátu vo východosýrskej dedine Bághúz, keď sa militanti IS vzdali.