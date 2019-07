Sea-Watch sa obáva, že postup Talianska povedie k smrti migrantov

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) vyčítala v utorok európskym krajinám nečinnosť v čase, keď posádka Sea-Watch 3 viac než dva týždne hľadala bezpečný prístav.

Berlín 2. júla (TASR) - Nemecká mimovládna organizácia Sea-Watch vyjadrila v utorok obavy, že zadržanie kapitánky jej záchranárskej lode orgánmi v Taliansku bude mať za následok smrť mnohých migrantov v Stredozemnom mori. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Postup Talianska, ktoré zároveň zhabalo záchranársku loď Sea-Watch 3, môže spôsobiť aj to, že si kapitáni obchodných plavidiel "v budúcnosti dvakrát rozmyslia", či na mori zachránia ľudí v núdzi, povedal v Berlíne hovorca organizácie Ruben Neugebauer. Už v súčasnosti sa podľa neho stáva, že posádky lodí takéto situácie úmyselne prehliadajú. Niektoré plavidlá talianskej a maltskej armády údajne zareagovali až po tom, ako im Sea-Watch oznámila, že ich správanie je zachytené na videozázname.



Loď Sea-Watch 3 vyzdvihla 12. júna celkove 53 migrantov pri pobreží Líbye. Talianske orgány neskôr umožnili vstúpiť na územie krajiny 13 osobám, zvyšných 40 však odmietali prijať. Minulú stredu loď vplávala bez povolenia do talianskych vôd i napriek hrozbe vysokej pokuty a cez víkend zakotvila v prístave na ostrove Lampedusa. Pri vstupe do prístavu údajne vrazila do člna finančnej polície.



Kapitánku tejto lode, 31-ročnú Carolu Racketeovú, ktorá je občiankou Nemecka, v Taliansku zadržali a pred súdom sa má zodpovedať z napomáhania ilegálnej imigrácii a kladenia odporu polícii. V prípade usvedčenia jej hrozí až desať rokov väzenia.



Hovorca zopakoval, že Racketeová bola v ťažkej situácii a nemala inú možnosť, ako vplávať do prístavu bez ohľadu na zákaz. Vyjadril tiež názor, že tzv. boj EÚ proti prevádzačom a politika zatvorených prístavov plavby migrantov do Európy nezastavia, ale urobia ich len drahšími a nebezpečnejšími.



Podľa údajov OSN, ktoré prevzala DPA, sa v prvej polovici roka 2019 dostalo cez Stredozemné more do Talianska, na Cyprus, na Maltu, do Španielska či do Grécka vyše 27.300 migrantov. Predpokladá sa, že od začiatku roka sa 584 takýchto osôb utopilo.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) vyčítala v utorok európskym krajinám nečinnosť v čase, keď posádka Sea-Watch 3 viac než dva týždne hľadala bezpečný prístav. Podľa vyjadrenia generálneho tajomníka nemeckej pobočky AI Markusa N. Beeka pre DPA za týchto okolností nemožno povedať, že by kapitánka reagovala unáhlene alebo prehnane.