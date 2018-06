Sebastian Kurz bude rokovať s bavorským premiérom o azylovej politike

Rakúsky kancelár Kurz nedávno prišiel s návrhom vytvoriť spoločne s Nemeckom a Talianskom tzv. os ochotných, presadzujúcu prísnejšiu migračnú politiku na úrovni EÚ.

Linz 20. júna (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz privíta v stredu v Linzi premiéra nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko Markusa Södera, aby prerokovali spôsob zaobchádzania so žiadateľmi o azyl na spoločných hraniciach.



Konzervatívec Kurz, ktorého Rakúska ľudová strana (ÖVP) vládne v koalícii s pravicovopopulistickou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), je považovaný za spojenca bavorskej krajinskej vlády. Söder prichádza do Rakúska v čase, keď sa jeho Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU) dostala do sporu so sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) pod vedením spolkovej kancelárky Angely Merkelovej v otázke sprísnenia hraničných kontrol a vracania časti migrantov prichádzajúcich do Nemecka priamo zo štátnej hranice, ako presadzuje šéf CSU a spolkový minister vnútra Horst Seehofer.



Samotné stretnutie Kurza so Söderom však bolo naplánované už v niekoľkomesačnom predstihu, uviedla agentúra DPA.



Kurz nedávno prišiel s návrhom vytvoriť spoločne s Nemeckom a Talianskom tzv. os ochotných, presadzujúcu prísnejšiu migračnú politiku na úrovni EÚ. Podľa DPA pritom upútal tento výraz pozornosť, keďže môže pripomínať spojenectvo Nemecka, Talianska a Japonska počas druhej svetovej vojny.



Počas nadchádzajúceho polročného predsedníctva v Rade EÚ sa chce Rakúsko zamerať práve na tému bezpečnosti a ochrany vonkajších hraníc.



Nemecký minister vnútra Seehofer, ktorý bol predchodcom Södera v úrade bavorského premiéra, vyvíja nátlak na Merkelovú, aby našla do konca júna riešenie problému nelegálnej migrácie na úrovni EÚ. Inak chce využiť svoje právomoci a nariadiť vracanie migrantov z hraníc i bez jej súhlasu. Merkelová je proti jednostranným krokom Nemecka, ktoré by oslabili solidaritu v EÚ.