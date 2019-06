Sedem mŕtvych a 23 ranených po páde rozostavanej budovy v Kambodži

Provinčné úrady vo vyhlásení uviedli, že zadržali štyroch čínskych občanov zapojených do stavebného projektu a začali už vyšetrovať pád budovy. Jeho príčina zatiaľ nie je známa.

Phnom Pénh 22. júna (TASR) - Sedem robotníkov v Kambodži zahynulo a ďalších 23 utrpelo zranenia, keď sa sedemposchodová rozostavaná budova zrútila v sobotu skoro ráno v turistickom prímorskom meste Sihanoukville. Najnovšie informácie priniesli tamojšie úrady.



Záchranné práce na mieste nešťastia stále prebiehajú, pretože pod troskami sa môžu nachádzať ďalší stavební robotníci. Zdôraznil to šéf mestskej polície major Thul Phorsda. Bolo vidieť, ako záchranári pílami odstraňujú oceľové trámy a bagrami presúvajú kopy sutín inde.



Ministerstvo práce oznámilo, že budova sa zrútila okolo 04.00 h miestneho času a vtedy sa na mieste nachádzalo 30 robotníkov. Polícia a provinčné úrady však vyhlásili, že si nie sú istí, koľko ľudí na budove pracovalo.



Zachránený muž so svojou manželkou uviazli pod troskami na 12 hodín, potom ich záchranári našli. "Moja manželka a ja sme neustále volali o pomoc. Kričali sme a kričali, ale odpoveď neprišla. Už sme predpokladali, že pod sutinami zomrieme. Našťastie, záchranári ma našli včas," opísal situáciu Nhor Chandeun.



Guvernér provincie Preah Sihanouk, Yun Min, uviedol, že budovu vlastnil čínsky investor, ktorý prenajal pozemok na obytný dom - čo bol len jeden z mnohých čínskych projektov v rozrastajúcom sa a prekvitajúcom plážovom letovisku.



Minister pre informácie Khieu Kanharith na svojej stránke na Facebooku napísal, že kambodžskí robotníci využívali druhé poschodie nedokončenej stavby na prenocovanie. Budova bola dokončená na 70-80 percent.



Aj tlačová agentúra AFP pripomenula, že v minulých rokoch sa tam zvýšili čínske investície, v dôsledku čoho sa v tomto prístavnom meste rozmohla výstavba. Je v ňom rozostavaných približne 50 Číňanmi vlastnených kasín a hotelových komplexov.