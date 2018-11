Seehofer chce odísť z čela CSU, ale zostať spolkovým ministrom vnútra

Seehofer dal už skôr najavo, že nemieni prezentáciu bavorskej vlády a jej nástup do úradu zaťažiť inými záležitosťami.

Berlín 7. novembra (TASR) - Horst Seehofer rezignuje v nasledujúcich dňoch na funkciu predsedu Kresťanskosociálnej únie (CSU), avšak chce aj naďalej zostať spolkovým ministrom vnútra.



Informáciu prinieslo v stredu internetové vydanie týždenníka Die Zeit s odvolaním sa na viaceré nemenované zdroje z okolia samotného politika.



Seehoferovo rozhodnutie odísť z čela CSU výrazným spôsobom ovplyvnilo podľa rovnakých zdrojov skoršie oznámenie Angely Merkelovej, že sa na decembrovom zjazde Kresťanskodemokratickej únie (CDU) už nebude uchádzať o znovuzvolenie do čela strany.



Hovorca lídra CSU však vyhlásil, že žiadne rozhodnutie ešte nepadlo a že Horst Seehofer je aj naďalej pripravený vyjadriť sa k možným dôsledkom nedávnych krajinských volieb v Bavorsku a k svojej politickej budúcnosti až v období po pondelku 12. novembra.



Práve v tento deň by staronový bavorský krajinský premiér Markus Söder mal v bavorskom parlamente v Mníchove predstaviť svoj nový krajinský kabinet.



Seehofer dal už skôr najavo, že nemieni prezentáciu bavorskej vlády a jej nástup do úradu zaťažiť inými záležitosťami.