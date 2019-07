Seehofer chce s kolegami hovoriť o migrantoch zachránených na mori

Nemecko a niekoľko krajín EÚ opakovane prijali v poslednom čase migrantov, ktorých zachránili mimovládne organizácie v Stredozemnom mori, zatiaľ čo iné krajiny to nevnímali ako svoju povinnosť.

Berlín 10. júla (TASR) - Nemecká vláda sa v priebehu budúceho týždňa pokúsi dohodnúť s európskymi partnermi na predpise, ktorý by upravoval prerozdeľovanie migrantov zachránených v Stredozemnom mori. Tlačová agentúra DPA to uviedla v utorok s odvolaním sa na nemenované zdroje.



Nemecký minister vnútra Horst Seehofer podľa nich požiadal fínske predsedníctvo v Rade EÚ, aby zaradilo túto tému do programu nadchádzajúceho neformálneho zasadnutia európskych ministrov vnútra a spravodlivosti, naplánovaného na 18. júla v Helsinkách. V liste adresovanom fínskej rezortnej partnerke Marii Ohisalovej píše, že Berlínu ide o "vypracovanie humanitárnych a praktických riešení na prechodné obdobie".



"Som presvedčený, že naliehavo potrebujeme európske riešenie spoločnej zodpovednosti, ktorú ponesie široká koalícia členských štátov a komisia EÚ," citovala DPA ministra na základe údajov z "vládnych kruhov".



Podľa týchto zdrojov rokovalo v utorok spolkové ministerstvo vnútra o tejto záležitosti so zástupcami úradu kancelárky, ako aj ministerstiev spravodlivosti, zahraničných vecí a hospodárskej spolupráce a rozvoja. O výsledku rokovaní však zatiaľ nie je nič známe.



Nemecko a niekoľko ďalších krajín EÚ opakovane prijali v poslednom čase migrantov, ktorých zachránili mimovládne organizácie v Stredozemnom mori, zatiaľ čo iné krajiny to nevnímali ako svoju povinnosť, pripomenula agentúra.



Talianske orgány momentálne riešia prípad lode nemeckej mimovládnej organizácie Sea-Watch, ktorá bez povolenia priviezla k brehom Talianska migrantov zachránených blízko Líbye. Prijatie migrantov z lode Sea-Watch ponúkli Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Luxembursko a Portugalsko.