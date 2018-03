Seehofer: Islam nepatrí do Nemecka

Nemecká vláda odhaduje, že v krajine žije do 4,7 milióna moslimov. Mnohí z nich majú turecký pôvod.

Berlín 16. marca (TASR) - Islam nepatrí do Nemecka, vyhlásil nový nemecký minister vnútra Horst Seehofer v rozhovore pre piatkové vydanie denníka Bild. Jeho vyjadrenie je v kontraste s postojom kancelárky Angely Merkelovej, ktorá prízvukuje potrebu integrovať moslimov, napísala agentúra Reuters.



Seehofer zároveň načrtol niekoľko bodov prísnej imigračnej politiky v čase, keď sa nová nemecká koalícia pripravuje na zápas s vyvstávajúcimi výzvami krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá sa po vlaňajších parlamentných voľbách po prvý raz dostala do Spolkového snemu.



Diskusiu o islame rozprúdil v roku 2010 bývalý nemecký prezident Christian Wulff, keď vyhlásil, že toto náboženstvo nie je súčasťou Nemecka. Jeho slová pripomenula Merkelová o päť rokov neskôr, keď skupina PEGIDA - Patriotickí Európania proti islamizácii Západu - organizovala v Nemecku masové demonštrácie.



Nemecká vláda odhaduje, že v krajine žije do 4,7 milióna moslimov. Mnohí z nich majú turecký pôvod. Množstvo z vyše milióna migrantov, ktorí dorazili do Nemecka z Blízkeho východu a odinakiaľ po tom, ako Merkelová v polovici roka 2015 prijala tzv. politiku otvorených dverí, sú taktiež moslimovia.



Seehofer, člen Merkelovej bavorských spojencov CSU, ktorí sú ešte viac napravo než jej vlastní kresťanskí demokrati CDU, tvrdí, že hodlá implementovať "hlavný plán na rýchlejšie deportácie" migrantov. Zároveň prisľúbil, že spraví viac pre riešenie dôvodov, prečo ľudia utekajú zo svojich domovských krajín.



"Samozrejme, moslimovia, ktorí tu žijú, do Nemecka patria," povedal Seehofer predtým, ako vyhlásil, že krajina by sa nemala vzdávať svojich vlastných tradícií a zvyklostí, ktorým dominuje kresťanstvo. "Môj odkaz je: Moslimovia musia žiť s nami, nie vedľa nás," tvrdí Seehofer, ktorý zložil ministerský sľub v stredu.