Horst Seehofer odmieta po neúspešných voľbách odstúpiť z čela CSU

V nedeľňajších voľbách do 180-členného bavorského krajinského snemu získala CSU 37,2 percenta hlasov, čo je o viac ako 10 percentuálnych bodov menej ako vo voľbách v roku 2013.

Mníchov 15. októbra (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer odmietol v pondelok výzvy na svoje odstúpenie z čela Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU). Tá v nedeľňajších voľbách do bavorského krajinského snemu dosiahla svoj najhorší volebný výsledok za posledných viac ako 50 rokov, a prišla o absolútnu väčšinu. Informovala o tom agentúra DPA.



Na otázku novinára, či po mimoriadne zlom volebnom výsledku nezvažuje svoj odchod z postu predsedu CSU, Seehofer odpovedal: "Nebudem sa zapájať do diskusií o personálnych otázkach."



Na druhej strane však Seehofer pripustil, že podľa neho "problematický" volebný výsledok CSU si bude vyžadovať určité zmeny. O aké zmeny by malo ísť, však nespresnil.



V nedeľňajších voľbách do 180-členného bavorského krajinského snemu získala CSU 37,2 percenta hlasov, čo je o viac ako 10 percentuálnych bodov menej ako vo voľbách v roku 2013. Vyplýva to z oficiálnych volebných výsledkov zverejnených v pondelok ráno po sčítaní všetkých platných hlasov.



Druhou najúspešnejšou stranou v týchto bavorských voľbách sa stali Zelení, ktorí získali 17,5 percenta hlasov, čím si oproti predchádzajúcim voľbám polepšili o približne 10 percent.



Tretiu priečku obsadila protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá sa so ziskom 10,2 percenta hlasov dostala do krajinského snemu dostala na prvý pokus.



Veľký pokles voličskej podpory zaznamenala Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), ktorej volebný výsledok oproti predchádzajúcemu hlasovaniu pokles preferencií o približne o polovicu, keď si jej zástupcov želalo vidieť v bavorskom krajinskom sneme len 9,7 percenta voličov.



Volebná účasť dosiahla 72,4 percenta, dodala DPA.