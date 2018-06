Seehofer ustúpil od zámeru, ktorý rozdeľoval úniu CDU/CSU

Seehofer a ďalší predstavitelia CSU pohrozili Merkelovej, že ak do pondelka nepristúpi na ich líniu v oblasti azylovej politiky, minister vnútra rozhodne v rámci svojich právomocí i bez jej súhlasu.

Berlín 18. júna (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer ustúpil v pondelok od zámeru obísť kancelárku Angelu Merkelovú v otázke sprísnenia kontrol na hraniciach, čo bolo predmetom sporu medzi ich stranami - Kresťanskosociálnou úniou Bavorska (CSU) a sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU).



Nemecké orgány podľa Seehofera začnú vracať priamo na hraniciach iba tých migrantov, ktorí majú zákaz vstupu do Nemecka. V prípade iných skupín migrantov však majú uplatňovať takýto postup až vtedy, ak sa nenájde širšie riešenie migrácie na úrovni EÚ, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia prebiehajúcich rokovaní predsedníctva CSU na čele so Seehoferom v Mníchove.



Podľa týchto zdrojov Seehofer zatiaľ neurčil konkrétnu lehotu, dokedy chce na uvedené riešenie čakať, predpokladá sa však, že posledným termínom je summit EÚ v závere tohto mesiaca.



Seehofer a ďalší predstavitelia CSU minulý štvrtok pohrozili Merkelovej, že ak do pondelka nepristúpi na ich líniu v oblasti azylovej politiky, minister vnútra rozhodne v rámci svojich právomocí i bez jej súhlasu. Podľa medializovaných informácií išlo o vracanie migrantov z hraníc v prípadoch, keď ich žiadosti o azyl v Nemecku už raz zamietli, sú evidovaní v iných štátoch EÚ, alebo prichádzajú bez dokladov totožnosti.



Merkelová je proti jednostranným krokom, ktoré by oslabili solidaritu v EÚ.