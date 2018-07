Seehofer: Vládny spor je minulosťou, treba hľadieť do budúcnosti

Spor súvisiaci s migráciou a azylovou politikou Nemecka medzi CSU a sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) ohrozoval budúce fungovanie celej nemeckej vládnej koalície.

Berlín 8. júla (TASR) - Po niekoľkých skľučujúcich týždňoch, počas ktorých bolo ohrozené ďalšie fungovanie nemeckej vlády, minister vnútra Horst Seehofer hovorí, že vládny spor sa skončil a členovia koalície hľadia do budúcnosti. Seehofer sa v tomto duchu vyjadril v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie nemeckého denníka Bild.



"Pozeráme vpred," povedal šéf koaličnej Kresťanskosociálnej únie (SCU). "Vždy som hovorieval, že čelné sklo je väčšie než spätné zrkadlo, a to je princíp, ktorého sme sa vždy pridržiavali," dodal.



Seehofer podľa vlastných slov nevidí žiadny dôvod na ospravedlnenia medzi ním a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. "Mali sme spor o detailoch, ale v žiadnom prípade nedošlo k žiadnym osobným útokom."



Dobrú spoluprácu s Merkelovou považuje za ich "povinnosť a zodpovednosť". "Ani jeden z nás nikdy nijakým spôsobom nespochybnil budúcnosť vlády. Bojovali sme za riešenie politickej záležitosti a nakoniec sme našli dobré riešenie," zhodnotil minister Seehofer.



Na otázku, aby vysvetlil svoje hrozby, že vystúpi z koalície a odstúpi z funkcie ministra vnútra, odpovedal, že je to už "minulosťou".



Ako doplnila agentúra DPA, spor súvisiaci s migráciou a azylovou politikou Nemecka medzi CSU a sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) ohrozoval budúce fungovanie celej nemeckej vládnej koalície. Seehofer bol, pokiaľ by nedošlo k schváleniu jeho požiadaviek, pripravený položiť koaličnú vládu únie CSU/CDU a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorá bola v novom funkčnom období iba niekoľko mesiacov.



Strany sa napokon dohodli vo štvrtok večer. Migrantov by mali zastavovať na hraniciach a posielať nazad do tých krajín Európskej únie, v ktorých sa zaregistrovali. V súlade so žiadosťou koaličnej SPD sa nebudú vytvárať žiadne uzatvorené tábory alebo centrá, ale pôjde o tzv. "transferové centrá".



Vracanie migrantov bude prebiehať len na hranici s Rakúskom a podľa novej dohody sa má riešiť v priestoroch existujúcich zariadení Spolkovej polície ležiacich v bezprostrednej blízkosti hraníc s Rakúskom, pokiaľ nebudú umiestnení priamo v tranzitných priestoroch mníchovského letiska. Pre rodiny s deťmi a osoby vyžadujúce si osobitnú ochranu budú vyčlenené osobitné priestory. Takíto migranti z právneho hľadiska nevstúpia na územie Nemecka.