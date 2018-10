Šéf americkej diplomacie M. Pompeo vyzval na koniec konfliktu v Jemene

OSN nedávno varovala, že v Jemene, chudobnej arabskej krajine zmietanej vojnovým konfliktom, hrozí vypuknutie veľkého hladomoru, ktorý by mohol postihnúť až 14 miliónov ľudí.

Washington 31. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyzval v utorok na ukončenie nepriateľských akcií v Jemene a uviedol, že konzultácie vedené Organizáciou Spojených národov (OSN) by sa mali začať v novembri.



Pompeo vo vyhlásení vyzval na zastavenie raketových a dronových útokov z húsíami ovládaných oblastí na Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty (SAE). Dodal, že "následne" musí koalícia pod vedením Saudskej Arábie prestať s leteckými útokmi v obývaných oblastiach v Jemene.



Šéf americkej diplomacie tiež vyzval na konzultácie pod patronátom osobitného vyslanca OSN, ktoré by sa mali konať v novembri v tretej krajine. Účastníci týchto konzultácií by sa mali venovať základným sporným bodom v rámci konfliktu, demilitarizácii hraníc a zhromaždeniu všetkých ťažkých zbraní pod medzinárodným dohľadom.



Šiitskí vzbúrenci známi ako húsíovia obsadili v roku 2014 hlavné mesto Saná a ďalšie časti Jemenu. Ich postup primal v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny začať letecké útoky, aby sa povstalci nedostali do mesta Aden - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.



