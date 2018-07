Šéf amerických tajných služieb nevedel, že Trump Putina pozýva do USA

Šéf amerických tajných služieb (DNI) Dan Coats tiež vyhlásil, že nevie nič o o obsahu súkromných rozhovorov medzi Trumpom a Putinom v Helsinkách.

Washington 20. júla (TASR) - Šéf amerických tajných služieb (DNI) Dan Coats nevedel, že americký prezident Donald Trump pozýva ruského prezidenta Vladimira Putina do Bieleho domu.



V reakcii na tweet Bieleho domu, ktorý informoval, že Trump poveril svojho poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona, aby pozval Putina do Washingtonu, Coats podľa agentúry AP uviedol, že o tom nebol upovedomený. Dodal, že "to (stretnutie) bude zaujímavé".



Vyhlásil tiež, že nevie nič o o obsahu súkromných rozhovorov medzi Trumpom a Putinom v Helsinkách.



"To je výsada prezidenta," povedal Coats. "Ak by sa ma bol pýtal, ako by sa (to stretnutie) malo odohrať, navrhol by som iný spôsob," poznamenal Coats, keď sa vyjadroval k formátu schôdzky prezidentov Putina a Trumpa, ktoré sa konalo medzi štyrmi očami za prítomnosti tlmočníkov. Coats podotkol, že "tam je vždy riziko", že Putin si schôdzku zaznamenáva. V rozhovore pre televíziu CBS Coats okrem toho priznal, že on sám - ako šéf DNI - doteraz nevie, čo sa na tejto schôdzke Putina s Trumpom dialo.



Trump a Putin sa v Helsinkách stretli 16. júla. Šlo o ich prvé plnohodnotné bilaterálne rokovanie od Trumpovho zvolenia za prezidenta USA vo voľbách v roku 2016. Dovtedy mali za sebou len niekoľko krátkych osobných rozhovorov, ktoré sa konali počas multilaterálnych medzinárodných summitov.



Ako vo štvrtok na brífingu uviedla hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová, diskusie o príprave stretnutia Trumpa s Putinom už prebiehajú.



Podľa AP sa predpokladá, že ich schôdzka sa bude konať v Bielom dome. Sandersová však vo štvrtok nepovedala, kde sa prezidenti USA a Ruska stretnú.



Samotný Trump v jednom zo svojich štvrtkových tweetov venovaných Putinovi a ich nedávnej schôdzke v Helsinkách napísal, že sa teší "na naše druhé stretnutie". Podľa Bieleho domu by sa malo uskutočniť na jeseň.