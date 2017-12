Sigmar Gabriel je za novú formu spolupráce s Tureckom a Ukrajinou

V Turecku existuje vôľa na zlepšenie vzťahu s Európou, domnieva sa šéf nemeckej diplomacie.

Berlín 26. decembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel sa vyslovil za novú formu spolupráce Európskej únie s Tureckom i Ukrajinou.



"Keď dosiahneme rozumnú dohodu s Veľkou Britániou, ktorá bude upravovať jej vzťahy s Európou po brexite, mohlo by to byť modelom pre iné krajiny: Ukrajinu a aj Turecko," povedal sociálnodemokratický politik pre médiá z vydavateľstva Funke Mediengruppe.



"Jednou z možností by bolo usilovať sa o novú, užšiu formu colnej únie s Ankarou. To však nepôjde, pokiaľ sa situácia v Turecku znova nezmení," citovala ministra v noci na utorok agentúra DPA.



Gabriel si podľa vlastných slov v najbližších rokoch nedokáže predstaviť členstvo Turecka ani Ukrajiny v EÚ. "Preto musíme uvažovať o alternatívnych formách užšej spolupráce," zdôraznil.



V Turecku existuje vôľa na zlepšenie vzťahu s Európou, domnieva sa šéf nemeckej diplomacie. "A tá je aj u nás," dodal s tým, že dobrým znamením je nedávne prepustenie viacerých Nemcov zadržiavaných v Turecku. Veľké starosti však naďalej Berlínu robí prípad spravodajcu denníka Die Welt Deniza Yücela. "Turci vedia, aký dôležitý je pre nás jeho osud," povedal Gabriel.