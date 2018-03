Šéf diplomacie SAE: Turecko by nemalo podporovať ideologické hnutia

Turecko so svojou vládnucou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP) je hlavným podporovateľom Moslimského bratstva.

Káhira 10. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí Spojených arabských emirátov (SAE) Anwar Karkáš v sobotu vyzval Turecko, aby rešpektovalo arabskú suverenitu a prestalo podporovať ideologické skupiny.



"Nie je žiadnym tajomstvom, že arabsko-turecké vzťahy nie sú v súčasnosti ideálne. Na to, aby boli veci opäť v rovnováhe, musí Ankara rešpektovať arabskú suverenitu a so svojimi susedmi komunikovať rozvážnym a racionálnym spôsobom," napísal podľa agentúry DPA Karkáš na sociálnej sieti Twitter.



"Podpora ideologických hnutí, ktoré sa usilujú zmeniť vlády násilím, nie je racionálnym prístupom k svojim susedom," dodal Karkáš, narážajúc na sunnitské Moslimské bratstvo, ktoré je v súčasnosti v Egypte zakázané.



Turecko so svojou vládnucou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP) je hlavným podporovateľom Moslimského bratstva, všíma si DPA. Odvtedy, čo v roku 2013 po rozsiahlych protestoch armáda zosadila v Egypte islamistického prezidenta Muhammada Mursího, množstvo členov tohto hnutia utieklo z Egypta do Turecka.



Bahrajn, Egypt, SAE a Saudská Arábia vlani v júni prerušili svoje diplomatické vzťahy a dopravné spojenia s Katarom, čo zaťažilo väzby Spojených arabských emirátov s Tureckom. Regionálni rivali Kataru totiž obvinili Dauhu z podpory extrémistov, čo však katarskí predstavitelia odmietajú. Ankara v tomto spore Dauhu podporila.