Šéf europarlamentu odsúdil použitie chemických zbraní v Sýrii

Štrasburg 17. apríla (TASR) - Použitie chemických zbraní predstavuje čin, ktorý nemôže zostať nepotrestaný. Týmito slovami otvoril predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani aprílové plenárne zasadnutie zákonodarného zboru EÚ v Štrasburgu.



Šéf europarlamentu v pondelok večer upozornil, že inštitúcia, ktorej predsedá, musí nahlas a jasne vyhlásiť, že použitie chemických zbraní je neprijateľné a predstavuje hranicu, ktorú nemožno prekročiť beztrestne. Uviedol to v rovnaký deň keď ministri zahraničných vecí krajín EÚ v Luxemburgu podporili sobotňajšie útoky USA, Británie a Francúzska na vybrané ciele v Sýrii.



"Parlament musí vzhľadom na závažnosť situácie vyslať silné posolstvo," upozornil Tajani. Europoslanci sa budú tejto téme venovať v utorok popoludní počas debaty so šéfkou európskej diplomacie Federicou Mogheriniovou. K náletom v Sýrii by sa mal na pôde EP vyjadriť aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý v utorok dopoludnia predstaví poslancom svoje vízie o rozvoji EÚ.



Tajaniho vyhlásenie ohľadom cielených útokov spojencov v Sýrii následne podporili aj lídri niektorých politických skupín v EP. Rovnako odsúdili použitie chemických zbraní v Dúme, z čoho je obviňovaný režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Vyjadrili tiež podporu vojenskému zásahu USA, Francúzska a Spojeného kráľovstva, ktorý bol podľa ich vyjadrenia zameraný na "zastavenie vojnových zločinov Asadovho režimu".



Časť europoslancov však tieto zásahy kritizuje poukazujúc na absenciu medzinárodného mandátu na uskutočnenie útokov.



Europarlament - podobne ako ministri zahraničných vecí EÚ - požaduje deeskaláciu napätia v Sýrii a pokračovanie ženevských mierových rokovaní za účasti všetkých aktérov pod vedením OSN.



Spravodajca TASR Jaromír Novak