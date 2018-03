Europol: V Európe je okolo 30.000 možných členov teroristických sietí

Je zrejmé, že presný počet potenciálnych teroristov v Európe je ťažké určiť, avšak hrozba je veľká a komplexná, vyhlásil šéf Europolu.

Sofia 19. marca (TASR) - O vysokej miere nebezpečenstva teroristických útokov v krajinách Európskej únie informoval v pondelok v Sofii riaditeľ Europolu Rob Wainwright, a to na tlačovej konferencii po druhom stretnutí spoločného parlamentného výboru pre kontrolu tejto európskej policajnej inštitúcie.



Podľa jeho slov sa v Európe zdržiava približne 30.000 ľudí, ktorí sú potenciálnymi členmi teroristických sietí.



Informovali o tom internetový server The Sofia Globe, ako aj tlačové agentúry TASS a MTI.



Je zrejmé, že presný počet potenciálnych teroristov v Európe je ťažké určiť, avšak hrozba je veľká a komplexná, vyhlásil šéf Europolu, a to s osobitným dôrazom na aktívnych džihádistov, ktorí pôsobili v Iraku a v Sýrii a ktorí sa v budúcnosti môžu vrátiť. V európskych štátoch sú však, ako ďalej upozornil, aj celé skupiny radikalizovaných občanov, ktorí sú aktuálne monitorovaní bezpečnostnými zložkami ako osoby predstavujúce potenciálne nebezpečenstvo. Ich počet dosahuje zhruba 30.000, a aj keď nie každý z nich má v úmysle spáchať teroristický útok, výzva pre tajné služby je v tejto súvislosti obrovská, vyplynulo z Wainwrightových slov.



Aj preto, ako podčiarkol, má osobitný význam medzinárodná spolupráca v tejto sfére.