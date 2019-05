Šéf európskych rabínov upozornil na význam eurovolieb

Voľby do europarlamentu sa v členských krajinách Európskej únie konajú 23.-26. mája.

Berlín 12. mája (TASR) - Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu (EP) môžu byť pre kontinentálnu židovskú komunitu kľúčovými. V rozhovore pre nemeckú rozhlasovú a televíznu stanicu Deutsche Welle (DW) to povedal predseda Konferencie európskych rabínov (CER) Pinchas Goldschmidt.



Upozornil, že situáciu európskych Židov sťažujú rastúci antisemitizmus, pravicový extrémizmus a obmedzovanie náboženskej slobody.



"Európe hrozí, že zabudne na to, aké strašné boli tieto vojny (prvá a druhá svetová vojna) a koľko miliónov Európanov prišlo o život," varoval podľa správy agentúry DPA šéf európskych rabínov a hlavný moskovský rabín Goldschmidt.



Pokiaľ by sily, ktoré neveria v budúcnosť zjednotenej Európy, vo voľbách koncom tohto mesiaca posilnili, bolo by to podľa neho "veľké nebezpečenstvo pre samotnú Európu, ako aj pre židovskú komunitu v Európe".



