Šéf iránskej diplomacie: Johnson musí chápať, že Irán nechce konflikt

Mohammad Džavád Zaríf to vyhlásil v pondelok počas návštevy Nikaraguy.

Teherán 23. júla (TASR) - Teherán si neželá konflikt s Britániou pre incident, pri ktorom iránske ozbrojené zložky v piatok vo vodách Perzského zálivu zadržali ropný tanker plaviaci sa pod britskou vlajkou. Vo vyhlásení adresovanom pravdepodobnému budúcemu britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi to v pondelok povedal iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Písala o tom agentúra AFP.



"Je veľmi dôležité, aby Boris Johnson po svojom príchode na Downing Street chápal, že Irán nevyhľadáva konfrontáciu, ale normálne vzťahy, ktoré budú založené na vzájomnej úcte," vyhlásil Zaríf v pondelok počas návštevy Nikaraguy.



Incident so zadržaním britskej lode prišiel po vyhrážkach Teheránu, že sa odplatí za to, že v britskom zámorskom území Gibraltár začiatkom júla zadržali iránsky tanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií voči Sýrii.



Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt v pondelok v súvislosti so zadržaním britského tankera vyhlásil, že Spojené kráľovstvo chce zriadiť v Perzskom zálive námorné ochranné sily pod vedením Európy, pričom však tiež zdôraznil, že Londýn nehľadá konfrontáciu s Iránom.