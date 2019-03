J. Amano: KĽDR naďalej využíva zariadenie na obohacovanie uránu

Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu nemajú do KĽDR povolený vstup.

Viedeň 4. marca (TASR) - Severná Kórea naďalej využíva zariadenie na obohacovanie uránu a pokračuje tiež s výstavbou jadrového reaktora. Povedal to v pondelok šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Jukija Amano opierajúc sa o informácie, ktoré nazhromaždili jadroví experti z tejto inštitúcie.



Amano sa vyjadril na zasadnutí Rady guvernérov MAAE po tom, ako sa americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi so severokórejským vodcom Kim Čong-unom neporadilo dospieť k dohode o denuklearizácii a spoločný druhý summit vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj ukončili minulý týždeň predčasne.



Inšpektori MAAE nemajú do KĽDR povolený vstup. Pri svojich zisteniach sa však opierajú o satelitné snímky a ďalšie dostupné dokumenty monitorujúce najväčšie severokórejské jadrové zariadenie v Jongbjone, ktoré podľa podozrení produkuje štiepny materiál pre jadrové zbrane, približuje agentúra DPA.



"Pri ľahkovodnom jadrovom reaktore boli zaznamenané známky pokračujúcich stavebných prác," povedal Amano a dodal, že MAAE si tiež všimla "známky pokračujúceho používania" údajnej centrifúgy na obohacovanie uránu.



Obohacovaním prírodného uránu možno získať palivo pre jadrové reaktory alebo - v prípade obohatenia na vysokú úroveň - materiál na výrobu jadrových hlavíc. Ľahkovodné jadrové reaktory je tiež možné požiť na získavanie materiálu na výrobu jadrových zbraní, konkrétne oddeľovaním plutónia z vyhoreného paliva.



Amano však v tejto súvislosti uviedol, že experti nespozorovali nijaké znaky toho, že by sa v zariadení v Jongbjone v poslednom čase opätovne spracúvalo plutónium.



Summit Trump-Kim sa konal vo vietnamskej metropole Hanoj v dňoch 27. a 28. februára. Skončil sa predčasne bez dohody či dokonca spoločného vyhlásenia, pričom verzie USA a KĽDR o tom, prečo sa tak stalo, sa rozchádzajú.



Trump podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď Kim žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR. Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho však medzičasom toto Trumpovo tvrdenie poprel a uviedol, že Kim Čong-un žiadal čiastočné, nie úplné zrušenie sankcií výmenou za demontáž svojho najväčšieho jadrového zariadenia v Jongbjone za prítomnosti amerických expertov.



Obe strany však po summite zároveň opäť potvrdili svoj záväzok pokračovať vo vzájomnom dialógu. Trump tiež uviedol, že na summite došlo k pokroku, v čom sa odvolával na Kimov verbálny prísľub naďalej nepokračovať v jadrových a raketových skúškach.