Šéf NASA: Znova pristaneme na Mesiaci a zostaneme tam dlhšie

Washington 9. februára (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) plánuje znova vyslať na Mesiac astronautov, avšak tentoraz s tým, že tam pobudnú dlhšie. Píše o tom britský denník The Independent s odvolaním sa na slová riaditeľa vesmírnej agentúry Jima Bridenstina.



Šéf NASA vyzýva americký priemysel, aby v reakcii na "jasný mandát" od prezidenta Donalda Trumpa i Kongresu pomohol vyvinúť technológiu potrebnú na to, aby sa astronauti opäť raz dostali do kozmického priestoru za obežnú dráhu planéty Zem - na Mesiac a neskôr i na Mars.



"Niekomu ak poviete, že sa vrátime na Mesiac, sa bude možno zdať, že robíme to isté, čo pred 50 rokmi. Chcem to teda objasniť: nie, toto nie je naša predstava," napísal Bridenstine pre americký internetový časopis Ozy.



"Pôjdeme na Mesiac s modernejšou technológiou a s takou technikou, že budeme môcť na mesačnom povrchu prebádať viac miest, než sme si kedy mysleli, že sa to vôbec bude dať. A navyše - keď pôjdeme na Mesiac, zostaneme tam," nechal sa počuť šéf NASA.



Bridenstine spresnil, že s týmito ambicióznymi plánmi sa začne už na budúci týždeň, keď sú do centrály NASA na diskusie o lunárnych pristávacích moduloch pozvaní partneri zo súkromnej priemyselnej sféry.



Zatiaľ má NASA v súvislosti s dopravou nákladu na Mesiac podpísané kontrakty s deviatimi spoločnosťami. A definitívnym cieľom má byť vyvinutie modulov, ktoré budú - znova po takmer 50 rokoch - schopné prepraviť astronautov na povrch obežnice planéty Zem.



Malo by sa tak stať už niekedy v priebehu budúceho desaťročia, ozrejmil Bridenstine plány amerického Úradu pre letectvo a vesmír.