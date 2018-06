Šéf NATO: Aliancia nepríde na pomoc Izraelu, keby ho napadol Irán

Izrael a Irán sa navyše dostali už aj do vojenského stretu, a to ohľadne vojenskej prítomnosti Iránu v Sýrii.

Berlín 2. júna (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg tvrdí, že Severoatlantická aliancia nepríde na pomoc Izraelu, keby naň zaútočil jeho úhlavný nepriateľ Irán. Uviedol to pre nemecký časopis Der Spiegel, ktorý toto jeho vyhlásenie uverejnil v sobotu.



Izrael je síce partnerom Aliancie, avšak nie jej členom, a teda bezpečnostné záruky poskytované Severoatlantickou alianciou sa židovského štátu netýkajú, vysvetlil Stoltenberg.



Stoltenberg ďalej poznamenal, že organizácia NATO sa neangažuje v blízkovýchodnom mierovom procese ani v konfliktoch, ktoré v tom regióne prebiehajú.



Šéf Severoatlantickej aliancie sa na túto tému vyjadril práve v čase zvýšeného izraelsko-iránskeho napätia, komentuje agentúra AP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nedávno zintenzívnil svoju kritiku jadrovej dohody svetových mocností a Iránu z roku 2015, ktorá ponúkla Teheránu zrušenie medzinárodných sankcií výmenou za obmedzenie jeho atómového programu. A Spojené štáty z tejto dohody minulý mesiac odstúpili.



Izrael a Irán sa navyše dostali už aj do vojenského stretu, a to ohľadne vojenskej prítomnosti Iránu v Sýrii.