Šéf NATO očakáva v roku 2018 zintenzívnenie dialógu s Ruskom

Vzťahy medzi Ruskom a NATO sa v posledných rokoch dostali - v súvislosti s ruskou anexiou Krymu a podporou separatistov na východe Ukrajiny - na vôbec najhoršiu úroveň od obdobia studenej vojny.

Brusel 29. decembra (TASR) - Severoatlantická aliancia v roku 2018 pravdepodobne zintenzívni svoj dialóg s Ruskom. Uviedol to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg, ktorého v piatok citovala agentúra DPA.



Vzťahy medzi Ruskom a NATO sa v posledných rokoch dostali - v súvislosti s ruskou anexiou Krymu z roku 2014 a podporou separatistov na východe Ukrajiny - na vôbec najhoršiu úroveň od obdobia studenej vojny.



Tieto kroky Ruska viedli k dvojročnému zmrazeniu vzťahov medzi Moskvou a NATO. Priame rokovania na úrovni veľvyslancov sa obnovili len vlani a dialóg najvyšších vojenských predstaviteľov sa podarilo opäť nadviazať až v roku 2017.



"Očakávam, že sa uskutoční viac (politických) stretnutí a tiež, že sa využije viac priamych vojenských komunikačných kanálov... podporuje to celá Aliancia," uviedol Stoltenberg.



Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson však nedávno varoval, že zintenzívnenie dialógu NATO-Rusko neznamená normalizáciu vzťahov. Podľa jeho slov sa nemožno vrátiť k vzájomným rokovaniam na pravidelnej báze, pokiaľ Moskva nepodnikne kroky, ktoré by zmiernili obavy Západu súvisiace s konfliktom na Ukrajine, hybridnými hrozbami a ďalšími spornými otázkami.