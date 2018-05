Šéf NATO vyzval Rusko na prevzatie zodpovednosti za zostrelenie MH17

Podľa Jensa Stoltenberga išlo o priamy dôsledok ruskej agresie voči Ukrajine.

Varšava 28. mája (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg vyzval v pondelok z Varšavy, kde sa skončilo jarné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO, Ruskú federáciu, aby prevzala zodpovednosť za zostrelenie civilného dopravného lietadla malajzijských aerolínií nad východnou Ukrajinou z júla 2014. Túto tragédiu neprežil nikto z 298 ľudí na palube stroja.



Podľa Stoltenberga išlo o priamy dôsledok ruskej agresie voči Ukrajine. "Súhlasím s holandskou vládou, ktorá vyzvala Rusko na prevzatie zodpovednosti za zostrelenie," dodal najvyšší predstaviteľ Aliancie.



Rusko, ktoré je schopné presadzovať sa v čoraz väčšej miere, je podľa názoru Jensa Stoltenberga jednou z najväčších bezpečnostných výziev pre členské štáty NATO. Táto krajina zasahuje do demokratických procesov, nesie zodpovednosť za kybernetické útoky a preukázala, že je pripravená použiť voči susedom vojenské násilie, formuloval generálny tajomník Aliancie. Podľa jeho slov bude NATO reagovať na túto výzvu kombináciou odstrašovacích prostriedkov a politického dialógu.



Stoltenberg, ktorý avizoval ďalšiu politickú podporu Ukrajine a Gruzínsku označiac obe krajiny za blízkych partnerov NATO, nenechal pochybnosti o tom, že jedným z cieľov Aliancie zostáva aj prekaziť prípadný návrat džihádistov z Islamského štátu do oblastí, v ktorých už boli raz porazení.



Účastníci zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO vo Varšave hovorili aj o prístupe k hybridným hrozbám, úlohe Ruska pri ovplyvňovaní volieb a referend v členských krajinách Aliancie, ako aj o situácii v Afganistane.



Stoltenberga prijal v pondelok v prezidentskom paláci vo Varšave i najvyšší poľský predstaviteľ, prezident Andrzej Duda. Podľa slov hostiteľa sa obe strany pri tejto príležitosti zhodli na všetkých hlavných cieľoch Aliancie v nasledujúcich rokoch. Hosť zdôraznil, že Poľsko možno vnímať ako príkladnú krajinu v kontexte nákladov vyčlenených na obranu a ocenil úlohu hostiteľského štátu v Aliancii zdôrazniac jej prínos do jednotlivých misií.