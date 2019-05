Šéf nemeckej diplomacie Maas varoval pred nacionalistami

Nacionalisti a populisti sa podľa Maasa vydajú cestou chaosu.

Berlín 23. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval pri príležitosti štvrtkového začiatku volieb do Európskeho parlamentu voličov, aby odmietli nacionalistické sily, píše agentúra AP.



"Ide o to, či prenecháme Európu silám chaosu, rozdelenia a strachu, tým, ktorí chcú v konečnom dôsledku zničenie Európy," povedal na predvolebnej debate, ktorú zorganizoval verejnoprávny rozhlas WDR v Berlíne.



Nacionalisti a populisti sa podľa Maasa vydajú cestou chaosu. Sebadeštrukcia rakúskych pravicových populistov bola podľa jeho slov jednoducho príkladom ich "zmesi megalománie, klesajúcich hodnôt a opovrhnutia demokraciou".



K účasti na voľbách nabádal občanov bavorský spolkový premiér Markus Söder. Varoval ich však pred stranami krajne pravicových populistov.



Vo štvrtok sa v rámci štvordňového maratónu volieb do Európskeho parlamentu hlasuje v Holandsku a Spojenom kráľovstve.



Nové obsadenie 751 kresiel v štrasburskom parlamente bude mať do nedele možnosť ovplyvniť zhruba 418 miliónov oprávnených voličov zo všetkých 28 členských štátov EÚ.



V roku 2014 využilo svoju možnosť hlasovať takmer 43 percent Európanov.