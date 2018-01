Šéf Občianskej ligy Ukrajina-NATO: Bez Ukrajiny nie je Rusko impériom

Ukrajinci podľa šéfa Občianskej ligy Ukrajina-NATO Serhija Džerdža dnes akceptujú fakt, že sú vo vojne, s väčšou trpezlivosťou. Na začiatku vojny to však bolo ťažké.

Kyjev/Bratislava 16. januára (TASR) – Je to skutočná rusko-ukrajinská vojna - slovo "konflikt" neodráža reálnu situáciu, je to vojna v aktívnej fáze. Niekedy dochádza k prímeriu, ale máme tam frontovú líniu dlhú 500 kilometrov a kedykoľvek na rôznych miestach dochádza k eskalácii aktivity. Takto zhodnotil v rozhovore pre TASR situáciu v Donbase šéf Občianskej ligy Ukrajina-NATO Serhij Džerdž.



O "zamrznutom konflikte" sa podľa neho nedá ešte hovoriť. Poznamenal, že Špeciálna pozorovateľská misia (SMM) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zaznamenala v roku 2017 vyše 400.000 prípadov porušenia prímeria, čiže "nezákonného ostreľovania".



"Štyristotisíc prípadov ostreľovania za 365 dní je 1096 prípadov ostreľovania denne. Je to zmrazený konflikt? Samozrejme, že nie je," konštatoval Džerdž.



Ukrajinci podľa neho dnes akceptujú fakt, že sú vo vojne, s väčšou trpezlivosťou. Na začiatku vojny to však bolo ťažké. "Bolo ťažké pochopiť, čo sa deje a čo od nás Rusi chcú. Bolo pre nás ťažké vidieť toľko zabitých a zranených ľudí vo vojne. Počet vnútorne vysídlených osôb dosiahol až 1,5 milióna. Po Revolúcii dôstojnosti to bolo ťažké, pretože my všetci na Ukrajine sme sa počas tohto veľmi ťažkého obdobia veľmi psychicky vyčerpali. Preto sa dnes k tomu staviame s väčšou trpezlivosťou, pretože vieme, kto je náš nepriateľ. Počas všetkých nocí ľudia vo všeobecnosti nemyslia na vojnu, to je môj názor. Avšak pre rodiny, ktoré majú vo vojne vojaka, alebo ktoré prišli v nej o príbuzných, ide o otvorené bolesti," povedal Občianskej ligy Ukrajina-NATO.



Podľa neho Ukrajina zatiaľ nemá dostatočnú podporu zo Západu. Kyjev však dúfa v dve veci: "Prvou sú silné ekonomické sankcie voči Rusku, a to je mierový spôsob, pretože vojaci v čase sankcií ešte žijú. A po druhé, potrebujeme nakúpiť alebo dostať smrtiace zbrane a muníciu pre našu armádu."



Konštatoval, že Rusko pokračuje v hybridnej vojne proti Ukrajine a proti Západu. "Rusko chce destabilizovať Ukrajinu zvnútra. Vyhadzuje do povetria autá s našimi vojakmi, dokonca aj v Kyjeve, sponzoruje protivládnu činnosť atď. A, samozrejme, vedie brutálnu informačnú vojnu proti Ukrajine, USA a NATO," uviedol Džerdž.



Pokiaľ ide o perspektívnu Ukrajiny v NATO, ale aj EÚ, "pre nás to je hlavná cesta a perspektíva," vysvetlil. Západ musí podľa neho pochopiť, že odstrašovanie a odolávanie Rusku je efektívnejšie spolu s Ukrajinou. "Bez Ukrajiny nie je Rusko impériom," dodal šéf Občianskej ligy Ukrajina-NATO.