Guterres prišiel do Bangladéša navštíviť utečenecké tábory Rohingov

Dháka 1. júla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres pricestoval v nedeľu do bangladéšskeho hlavného mesta Dháka, kde má rokovať o neľahkej situácii, v ktorej sa nachádza vyše milióna moslimských Rohingov utekajúcich zo svojich domovov v susednom Mjanmarsku.



Ako informuje agentúra AP, šéfa svetovej organizácie privítal na letisku v metropole Bangladéša tamojší minister zahraničných vecí Abúl Hasan Mahmúd Alí.



Guterres by podľa plánu mal v pondelok odletieť na juhovýchod krajiny do okresu Cox's Bazar, kde v provizórnych táboroch žijú v núdznych podmienkach tisícky rohinských utečencov.



Spolu s Guterresom sa na návštevu táborov vydá aj prezident Svetovej banky Jim Yong Kim, ktorý do Dháky pricestoval v sobotu. Ako uviedol hovorca OSN Stéphane Dujarric, obaja politici si tam vypočujú utečencov, humanitárnych pracovníkov i vládnych predstaviteľov.



Návšteva by mala upozorniť svetovú verejnosť na "ušľachtilosť" Bangladéša, s akou pristupuje k prijímaniu utečencov, a zároveň na potrebu, aby medzinárodné spoločenstvo robilo v tejto veci viac, uviedol Dujarric.