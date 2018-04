Šéf OSN: Neexistuje vojenské riešenie konfliktu v Sýrii

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že údajný chemický útok bol vymyslený s pomocou nešpecifikovanej zahraničnej tajnej služby.

New York 13. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok varoval, že situácia po údajnom chemickom útoku v Sýrii by mohla viesť k plnej vojenskej eskalácii.



"Hrozí, že zvyšovanie napätia a neschopnosť dosiahnuť kompromis pri vytvorení mechanizmu zodpovednosti, povedú k plnej vojenskej eskalácii... Osem dlhých rokov ľudia v Sýrii znášajú utrpenie za utrpením. Opakujem, neexistuje žiadne vojenské riešenie tohto konfliktu," vyhlásil Guterres na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN a vyzval zúčastnené krajiny, aby v Sýrii "konali zodpovedne".



Agentúra DPA poznamenala, že Británia, Francúzsko a Spojené štáty zvažujú vojenskú odvetu za údajný chemický útok, ku ktorému malo dôjsť minulý týždeň v meste Dúmá ležiacom pri metropole Damask.



Spomenuté krajiny obvinili z útoku sýrsku vládu, ktorá to však odmieta.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že údajný chemický útok bol vymyslený s pomocou nešpecifikovanej zahraničnej tajnej služby.



Sýrsky prezident Bašár Asad vyhlásil, že hrozby úderu na jeho krajinu po údajnom chemickom útoku sa zakladajú na "lžiach" a ich snahou je zmariť úspechy, ktoré jeho vojenské sily v poslednom čase dosiahli v boji proti povstalcom v oblasti Damasku.