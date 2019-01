Šéf OSN nemá právomoc začať vyšetrovanie Chášukdžího smrti

Mimovládne organizácie, turecká vláda a aj Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyzývajú na nezávislé vyšetrovanie okolností Chášukdžího násilnej smrti.

New York 18. januára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok povedal, že nie je v jeho kompetencii, aby sám začal vyšetrovanie smrti saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, informovala agentúra DPA.



Mimovládne organizácie, turecká vláda a aj Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyzývajú na nezávislé vyšetrovanie okolností Chášukdžího násilnej smrti. Podľa Gutteresa však zatiaľ žiadna krajina oficiálne o takýto krok nepožiadala.



Mandát na začatie skúmania celej kauzy by Guterresovi - ako povedal v piatok novinárom v New Yorku - mohla udeliť len Bezpečnostná rada OSN a za istých okolností aj Valné zhromaždenie OSN.



Novinára Džamála Chášukdžího, ktorý patril k popredným kritikom saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, zavraždili začiatkom októbra na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.



V Saudskej Arábii sa začiatkom januára začal proces s 11 podozrivými v súvislosti s vraždou Chášukdžího. Podľa Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) však toto súdne konanie nie je dostačujúce.



Nezávislá vyšetrovacia komisia OSN bola založená v roku 2007 pri vyšetrovaní vraždy pakistanskej premiérky Bénazír Bhuttovej, ktorá zahynula pri samovražednom bombovom útoku. Založil ju vtedajší generálny tajomník OSN Pan Ki-mun na žiadosť pakistanskej vlády.



Komisia začala vyšetrovanie 1. júla 2009 a v roku 2010 konštatovala, že pakistanské úrady mohli zabrániť atentátu štandardnými bezpečnostnými opatreniami. Experti dospeli k záveru, že po atentáte nechala polícia vyšetrovanie "zámerne" stroskotať.