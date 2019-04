Šéf OSN počas návštevy Egypta vyjadril solidaritu s moslimami

Ako poznamenala agentúra AP, Guterres sa takto vyjadril v egyptskej metropole Káhira necelý mesiac po útokoch na mešity v meste Christchurch na Novom Zélande, ktoré si vyžiadali 50 mŕtvych.

Káhira 2. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres počas utorňajšej návštevy Egypta vyjadril solidaritu s moslimami na celom svete a odsúdil nenávistné prejavy, rasizmus a antisemitizmus.



Guterres po schôdzke so šejkom Ahmadom at-Tajíbom, veľkým imámom káhirskej mešity al-Azhar, ktorá je hlavným akademicko-teologickým centrom sunnitského islamu, konštatoval, že "nenávistné prejavy vstupujú do hlavného prúdu, šíria sa ako požiar prostredníctvom sociálnych médií a rádia".



Podľa Guterresa "sa v tejto dobe ťažkostí a rozdelenia musíme spolu postaviť a chrániť sa navzájom. Terorizmus nič neospravedlňuje a keď sa odvoláva na náboženstvo, je to obzvlášť odporné... Musíme obhajovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a všeobecné ľudské práva".