Šéf OSN: Pre kauzu Skripaľ musíme oživiť opatrenia zo studenej vojny

New York 30. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres sa domnieva, že z dôvodu eskalácie napätia medzi Ruskom a Západom sú "opäť nevyhnutné" preventívne bezpečnostné opatrenia, aké sa používali v čase studenej vojny.



Guterres sa podľa agentúry DPA takto vyjadril vo štvrtok v New Yorku, pričom zároveň vyslovil "veľkú obavu" v súvislosti s vyhosťovaním diplomatov, ku ktorému došlo v reakcii na útok na bývalého ruského dvojitého špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru.



Vzniknutá situácia je podľa Guterresa "do veľkej miery podobná tomu, čo sme zažili počas studenej vojny". Je preto podľa neho potrebné, aby sa vrátili "mechanizmy komunikácie a kontroly", ktoré zamedzia eskalácii a "zabezpečia, že sa veci nevymknú spod kontroly" a napätie ešte viac neporastie.



Generálny tajomník OSN podľa agentúry AP dodal, že v porovnaní s napätím medzi dvoma veľmocami počas studenej vojne je v súčasnosti v konflikte zainteresovaných oveľa viac hráčov a existuje menej komunikačných kanálov, ktoré by zabránili ďalšej eskalácii problémov.



Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že počas studenej vojny bola medzi Washingtonom a Moskvou zavedená horúca linka, ktorá umožňovala priamu komunikáciu medzi oboma krajinami.



Bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa, ktorý pracoval pre britské tajné služby, a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury, kde žijú.



Podľa Londýna išlo o útok neznámych páchateľov, pri ktorom s vysokou pravdepodobnosťou použili látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Británia z útoku obvinila Moskvu, ktorá akúkoľvek spojitosť s prípadom Skripaľ odmieta.



V reakcii na útok nervovou látkou sa Británia, USA a viac ako 20 západných spojencov rozhodli vyhostiť ruských diplomatov. Rusko varovalo, že ide o nepriateľský krok a vo štvrtok oznámilo odvetné opatrenia.