Šéf OSN pre ľudské práva v prejave kritizoval USA a Maďarsko

Ženeva 18. júna (TASR) - Odchádzajúci vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn v pondelok vo svojom poslednom prejave ostro skritizoval narastajúci nacionalizmus a nekompromisné praktiky mnohých krajín voči migrantom. Príhovor predniesol v sídle Rady OSN pre ľudské práva vo švajčiarskej Ženeve.



"Odsudzujem praktiky, ktoré prijali mnohé krajiny so zámerom, aby boli čo najnepohostinnejšie a aby ešte zväčšovali utrpenie mnohých, už aj tak bezbranných ľudí," povedal vysoký komisár, ktorého citovala agentúra DPA.



Zajd, ktorého funkčné obdobie sa končí v auguste, poukázal na Spojené štáty, kde úrady na mexickej hranici oddelili od rodičov - nelegálnych migrantov - takmer 2000 detí.



"To, že nejaký štát sa snaží odradiť rodičov takýmto týraním detí, je nehanebné," uviedol Zajd a vyzval Washington na okamžité ukončenie týchto praktík.



Diplomat OSN kritizoval aj Maďarsko za jeho plánovaný zákon, ktorým sa obmedzí činnosť humanitárnych organizácií pomáhajúcich utečencom.



Zajd varoval, že "šovinistický nacionalizmus" je najničivejšou silou na svete a úplným opakom hodnôt, ktoré zastáva OSN.



"Prečo sa teda tak podriaďujeme jeho návratu? Prečo sme v OSN tak ticho?" položil otázku.



Odchádzajúci komisár predniesol prejav v období šíriacich sa mediálnych správ, že Spojené štáty možno čoskoro oznámia odchod z Rady OSN pre ľudské práva. Veľvyslankyňa Washingtonu pri OSN Nikki Haleyová pred rokom vyhlásila, že USA možno tento krok urobia, ak sa neskoncuje so zaujatosťou voči Izraelu. Rada OSN však v činnosti nepostupuje Haleyovej smerom.