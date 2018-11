Šéf OSN varoval pred hladomorom v Jemene a vyzýva k zastaveniu násilia

Konflikt v Jemene sa začal v roku 2014, keď húsíovia zvrhli tamojšiu medzinárodne uznávanú vládu.

New York 2. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok varoval, že Jemen zrejme čaká "najhorší hladomor, akého sme boli svedkami za celé desaťročia". Zároveň vyzval bojujúce strany v krajine, aby zastavili násilie.



Šéf OSN novinárom povedal, že "naliehavosť blížiacej sa humanitárnej krízy nenecháva žiaden priestor pre pocit vlastnej spokojnosti" a že "zrýchľujúci sa spád udalostí" treba využiť na dosiahnutie mieru.



Guterres vyzval bojujúce strany, koalíciu podporovanú Saudskou Arábiou a šiitských povstalcov-húsíov, aby na rokovaniach pod záštitou OSN "prekonali deliace zábrany a vyriešili názorové rozdiely". Rokovania sa budú konať tento mesiac.



Generálny tajomník OSN zdôraznil, že "násilie treba zastaviť všade - a to okamžite okolo dôležitej infraštruktúry a husto obývaných oblastí". Veľký hladomor by totiž mohol postihnúť až 14 miliónov ľudí.



Konflikt v Jemene sa začal v roku 2014, keď húsíovia zvrhli tamojšiu medzinárodne uznávanú vládu. Koalícia krajín pod vedením Saudskej Arábie sa spojila s touto jemenskou vládou a od roku 2015 proti húsíom spoločne bojujú, pripomenula tlačová agentúra AP.