Šéf OSN vyzval na zastavenie nepriateľských akcií na Blízkom východe

Na snímke z 10. mája 2018 v Damasku pohľad na raketu na oblohe po tom, čo iránske sily so sídlom v Sýrii vypálili približne 20 rakiet na armádne pozície Izraela v oblasti susedných Izraelom kontrolovaných Golanských výšin.

Mierové sily OSN na Golanských výšinách udržujú kontakt so sýrskou aj izraelskou armádou a vyzývajú obe strany na maximálnu zdržanlivosť.

New York 10. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval vo štvrtok na "okamžité zastavenie všetkých nepriateľských činov" a provokačných akcií s cieľom vyhnúť sa "vzplanutiu" nového konfliktu na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra AP.



Hovorca OSN Stéphane Dujarric povedal novinárom, že mierové sily OSN na Golanských výšinách udržujú kontakt so sýrskou aj izraelskou armádou a vyzývajú obe strany na maximálnu zdržanlivosť, a aby sa riadili dohodou o prímerí z roku 1974.



Uviedol, že generálny tajomník OSN sledoval "s krajným znepokojením" nočné správy o raketových útokoch zo Sýrie zameraných na izraelské pozície a odvetné útoky Izraela. Pocítil však potom úľavu zo štvrtkovej "čiastočnej normalizácie situácie".



Podľa Dujarrica je Guterres v súvislosti s útokmi v kontakte "s rôznymi ľuďmi na rôznych úrovniach".



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vo vyhlásení uviedol, že útok na iránske vojenské objekty v Sýrii vyslal "jasné posolstvo" sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi, aby neútočil na Izrael.



Netanjahu podľa agentúry DPA konštatoval, že "sme uprostred zdĺhavého boja a naša politika je jasná - nedovolíme Iránu, aby sa vojensky usadil v Sýrii". Podľa neho Izrael "primerane reagoval" na raketový útok tým, že zaútočil na viac ako 50 iránskych cieľov v Sýrii. Irán raketovým útokom "prekročil červenú líniu", uviedol Netanjahu.



Varoval, že "ktokoľvek na nás zaútočí - my na nich zaútočíme sedemnásobne a ktokoľvek sa bude pripravovať na útok na nás - budeme voči nim konať prví".



Izrael vo štvrtok zaútočil na desiatky iránskych cieľov v Sýrii a odpovedal tak na raketové ostreľovanie izraelských pozícií na Golanských výšinách iránskymi oddielmi al-Kuds. Išlo o dosiaľ najvážnejšiu vojenskú konfrontáciu medzi oboma zarytými nepriateľmi, Izraelom a Iránom, a o najväčšiu vojenskú operáciu Izraela v Sýrii od vojny z roku 1973.